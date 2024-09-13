Палата представників США схвалила пакет законопроектів щодо протидії Китаю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Технології

Зокрема, Палата представників підтримала законопроект про запобігання надходженню федеральних грошей до п’яти біотехнологічних компаній, пов’язаних із Китаєм, що вважається необхідним для захисту даних про здоров’я американців і зменшення залежності від Китаю щодо медичних товарів США.

Інший законопроект забороняє з міркувань національної безпеки безпілотники китайського виробника DJI, домінуючого гравця на світовому ринку.

Щоб залатати лазівку в експортному контролі, Палата представників підтримала поправку, яка, на думку прихильників, перекриє віддалений доступ Китаю — наприклад, через служби хмарних обчислень — до передових технологій США для розробки штучного інтелекту та модернізації армії.

Шпигунство

Законопроект, прийнятий за партійною лінією, передбачає, що Міністерство юстиції зобов’язує припиняти шпигунство Пекіна за інтелектуальною власністю та науковими установами США та переслідувати людей, які займаються крадіжкою комерційної таємниці, хакерством та економічним шпигунством.

Електромобілі

Палата представників також схвалила спробу виключити китайські електромобілі з тих, хто отримує податкові пільги на екологічно чисті транспортні засоби. «Працюючі сім'ї Америки не повинні бути змушені субсидувати країну, десятиліття несправедливої ​​торговельної практики та державних субсидій якої призвели до втрати робочих місць, закриття фабрик та спустошення спільнот прямо тут, удома», — сказав представник Міссурі, республіканець Джейсон Сміт,

Дипломатія

Палата представників підтримала кілька заходів щодо посилення санкцій проти Китаю та поглиблення зв’язків з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону для протидії впливу Китаю.

Це може призвести до закриття представництв Гонконгу в США, позбавивши їх дипломатичних привілеїв, якщо вважатиметься, що територія втратила автономію від материкового Китаю.