Палата представителей США одобрила пакет законопроектов по противодействию Китаю

На этой неделе Палата представителей США одобрила широкий пакет законопроектов по противодействию влиянию Китая. Инициатива получила двухпартийную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Технологии

В частности, Палата представителей поддержала законопроект о предотвращении поступления федеральных денег в пять биотехнологических компаний, связанных с Китаем, что считается необходимым для защиты данных о здоровье американцев и уменьшения зависимости от Китая в медицинских товарах.

Другой законопроект запрещает из соображений национальной безопасности беспилотники китайского производителя DJI, доминирующего игрока на мировом рынке.

Чтобы залатать лазейку в экспортном контроле, Палата представителей поддержала поправку, которая, по мнению сторонников, перекроет удаленный доступ Китая, например через службы облачных вычислений, к передовым технологиям США для разработки искусственного интеллекта и модернизации армии.

Шпионаж

Законопроект, принятый по партийной линии, предусматривает, что Министерство юстиции обязывает прекращать шпионаж Пекина за интеллектуальной собственностью и научными учреждениями США и преследовать людей, занимающихся воровством коммерческой тайны, хакерством и экономическим шпионажем.

Электромобили

Палата представителей также одобрила попытку исключить китайские электромобили из получающих налоговые льготы на экологически чистые транспортные средства. «Работающие семьи Америки не должны быть вынуждены субсидировать страну, десятилетия несправедливой торговой практики и государственных субсидий которой привели к потере рабочих мест, закрытию фабрик и опустошению сообществ прямо здесь, дома», — сказал представитель Миссури, республиканец Джейсон Смит,

Дипломатия

Палата представителей поддержала несколько мер по усилению санкций против Китая и углублению связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона для противодействия влиянию Китая.

Это может привести к закрытию представительств Гонконга в США, лишив их дипломатических привилегий, если сочтется, что территория потеряла автономию от материкового Китая.