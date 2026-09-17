Палата представників США остаточно ухвалила закон про санкції проти РФ

Документ дає президенту Трампу право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити санкції.

Крім того, закон передбачає санкції проти російських посадовців, банків та тіньового флоту, а також продовжує чинні санкції проти Ірану.

За результатами фінального голосування законопроєкт H.R. 5334 підтримали 252 голоси проти 154. Серед республіканців "за" проголосували 197, проти - лише 6. Демократи розділились: 54 голоси "за" і 148 проти. Незалежний конгресмен також підтримав документ.

Достатню кількість голосів для ухвалення закон набрав ще до завершення підрахунку - у певний момент "за" висловились уже 217 членів Палати представників.