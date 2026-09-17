Палата представителей США окончательно приняла закон о санкциях против РФ

Документ дает президенту Трампу право вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российские энергоносители или помогающих России обходить санкции.

Кроме того, закон предусматривает санкции против российских чиновников, банков и теневого флота, а также продлевает действующие санкции против Ирана.

По результатам финального голосования законопроект HR 5334 поддержали 252 голоса против 154. Среди республиканцев "за" проголосовали 197, против - всего 6. Демократы разделились: 54 голоса "за" и 148 против. Независимый конгрессмен также поддержал документ.

Достаточное количество голосов для принятия закон набрал еще до завершения подсчета – в определенный момент "за" высказались уже 217 членов Палаты представителей.