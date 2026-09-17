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Палата представителей США окончательно приняла закон о санкциях против РФ

01:24 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: заседание Палаты представителей Конгресса США (Getty Images)

В четверг, 17 сентября, Палата представителей Конгресса США окончательно приняла законопроект об "адских санкциях" против России и Ирана. Документ, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, теперь направляется на подпись президенту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Х (Twitter) корреспондента Радио Свобода Алекса Рауфоглу.

Документ дает президенту Трампу право вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российские энергоносители или помогающих России обходить санкции.

Кроме того, закон предусматривает санкции против российских чиновников, банков и теневого флота, а также продлевает действующие санкции против Ирана.

По результатам финального голосования законопроект HR 5334 поддержали 252 голоса против 154. Среди республиканцев "за" проголосовали 197, против - всего 6. Демократы разделились: 54 голоса "за" и 148 против. Независимый конгрессмен также поддержал документ.

Достаточное количество голосов для принятия закон набрал еще до завершения подсчета – в определенный момент "за" высказались уже 217 членов Палаты представителей.

Напомним, 7 августа Сенат США уже одобрил "адские санкции" против России и Ирана - за законопроект Линдси Грэма проголосовали 86 сенаторов, 11 были против.

Подробнее о том, кого именно могут затронуть новые ограничения и какие последствия они будут иметь, читайте в материале "Адский удар по РФ и ее союзникам: что предусматривает законопроект Грэмма-Блюменталя".

Кроме того, в Палате представителей прошли дебаты по проекту "адских санкций" Грэма против РФ - они начались сразу после процедурного голосования.

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