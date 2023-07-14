Палата представників схвалила оборонний бюджет США на 2024 рік, включно з допомогою Україні

Палата представників Конгресу США сьогодні, 14 липня, проголосувала за свій проєкт закону про національну оборону на 2024 фінансовий рік. Його сума становить 886 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Проєкт оборонного бюджету підтримали 219 осіб, проти проголосували 210.

Зазначається, що ухвалення такого проєкту є великою перемогою для спікера Палати представників Кевіна Маккарті та республіканців, у яких у палаті більшість.

Законопроєкт тепер передають до Сенату США, очолюваного демократами, де лідер більшості Чарльз Шумер напевно відхилить спірні поправки.

"Я думаю, що, коли ми отримаємо його пізніше цього року, це, ймовірно, буде зовсім інший законопроєкт", - сказала член палати представників Ненсі Мейс.

Деталі щодо фінансування потреб оборони

Законопроєкт, ухвалений Палатою представників США, встановлює бюджет Збройних сил країни у 2024 фінансовому році в розмірі 886 мільярдів доларів, що відповідає запиту президента Джо Байдена на витрати на оборону, а також межі витрат, встановленій угодою про обмеження боргу.

У цю суму входять 842 мільярди доларів для Міністерства оборони і 32 мільярди доларів для програм створення ядерної зброї, які перебувають у віданні Міністерства енергетики.

Допомога Україні

Член палати представників Марджорі Тейлор Грін хотіла внести кілька правок, щоб заблокувати допомогу Україні.

Одна з них стосувалася 300 мільйонів доларів допомоги. Зазначається, що ці правки вдалося відкинути, допомога Україні має зберегтися.

Вона пояснила це тим, що Маккарті запропонував їй місце в Комітеті конференції. Однак Грін пообіцяла й надалі протидіяти розширенню допомоги Україні.

Що буде далі

Після голосування у Сенаті за оборонний бюджет, далі обидві палати обговорюватимуть фінальний варіант NDAA (закон про національну оборону на 2024 фінансовий рік). Пізніше законопроєкт має надійти на підпис президенту США Джо Байдену.

Фінансовий рік у США закінчується 30 вересня, до цього часу президент має підписати новий оборонний бюджет.