Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2024 год, включая помощь Украине

Палата представителей Конгресса США сегодня, 14 июля, проголосовала за свой проект закона о национальной обороне на 2024 финансовый год. Его сумма составляет 886 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Проект оборонного бюджета поддержали 219 человек, против проголосовали 210.

Отмечается, что принятие такого проекта является большой победой для спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и республиканцев, у которых в палате большинство.

Законопроект теперь передают в Сенат США, возглавляемый демократами, где лидер большинства Чарльз Шумер наверняка отклонит спорные поправки.

"Я думаю, что, когда мы получим его позже в этом году, это, вероятно, будет совсем другой законопроект", - сказала член палаты представителей Нэнси Мейс.

Подробности о финансировании потребностей обороны

Законопроект, принятый Палатой представителей США, устанавливает бюджет Вооруженных сил страны в 2024 финансовом году в размере 886 миллиардов долларов, что соответствует запросу президента Джо Байдена на расходы на оборону, а также пределу расходов, установленному соглашением об ограничении долга.

В эту сумму входят 842 миллиарда долларов для Министерства обороны и 32 миллиарда долларов для программ создания ядерного оружия, которые находятся в ведении Министерства энергетики.

Помощь Украине

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин хотела внести несколько правок, чтобы заблокировать помощь Украине.

Одна из них касалась 300 миллионов долларов помощи. Отмечается, что эти правки удалось отбросить, помощь Украине должна сохраниться.

Она объяснила это тем, что Маккарти предложил ей место в Комитете конференции. Однако Грин пообещала и в дальнейшем противодействовать расширению помощи Украине.

Что будет дальше

После голосования в Сенате за оборонный бюджет, далее обе палаты будут обсуждать финальный вариант NDAA (закон о национальной обороне на 2024 финансовый год). Позже законопроект должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену.

Финансовый год в США заканчивается 30 сентября, до этого времени президент должен подписать новый оборонный бюджет.