Україна працює над тим, щоб США продовжили ленд-ліз ще на рік, - посол

Українські дипломати зараз активно працюють для того, щоб американський Конгрес продовжив ще на рік закон про ленд-ліз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в США Оксани Маркарової в ефірі телемарафону.

За її словами, робота з Конгресом США, який вже 7 серпня має піти на канікули, не припиняється. Наразі пріоритетними є кілька резолюцій, які стосуються викрадення українських дітей і не тільки, та законопроект про військовий бюджет. Ведеться активна робота над наповненням законопроекту.

Маркарова уточнила, що Україна отримує більшість допомоги через додаткові бюджети та зміни до бюджетів. А військовий бюджет не виділяє коштів, але закладає основні принципи.

"Саме в цьому військовому бюджеті ми зараз боремося, щоб, по-перше, залишилася програма USAI (ініціатива сприяння безпеці України - ред.), це одна з програм, а також щоб у цьому військовому бюджеті була продовжена дія закону про ленд-ліз на рік. Щоб ця можливість, цей інструмент також був доступний, якщо у нас закінчаться грантові програми", - розповіла посол.

За її словами, Україна також працює над наступним додатковим бюджетом, оскільки з 1 жовтня нашій країні знадобляться додаткові кошти від США.

Ленд-ліз

Нагадаємо, закон про ленд-ліз набув чинності ще у жовтні 2022 року. Він надав президенту США Джо Байдену повноваження щодо передачі Україні озброєння. При цьому він передбачає, що Україна буде змушена платити за таку допомогу.

Така ініціатива також запроваджує надання зброї нашій країні в обхід голосувань у Конгресі.

Досі Україна отримувала американську допомогу за безоплатними програмами і ленд-ліз поки що не застосовувався.