Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая официально поддерживает начатые демократами расследования в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает AP news.

Сообщается, что это первое официальное голосование в рамках процедуры импичмента. За соответствующее решение проголосовали 232 депутата, против - 186. Отмечается, что против резолюции проголосовали все представители Республиканской партии США и двое - от Демократической.

Резолюция предписывает комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридическому продолжать такие расследования.

Резолюция предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент для участия в дальнейших этапах процесса.

Напомним, комитет по процедурным вопросам Палаты представителей Конгресса США обнародовал текст резолюции, который формализует процедуру импичмента Трампа.

Также РБК-Украина сообщало, что бывший ведущий советник Трампа по делам России и Европы Тим Моррисон дает показания в Конгрессе в рамках расследования об импичменте. Показания Моррисона могут сыграть ключевую роль в расследовании.