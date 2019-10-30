Палата представителей США приняла резолюцию о геноциде армян

Законодатели в Палате представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов проголосовали за принятие резолюции о признании геноцидом массовых убийств армян турками в начале XX века. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что резолюцию поддержали 405 голосами. Всего 11 законодателей высказались против принятия документа. Резолюция признает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, которые происходили с 1915 по 1923 годы. В общей сложности тогда погибли 1,5 млн армян.

В Анкаре осудили принятие резолюции, назвав это решение "недействительным". Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу написал в Твиттере, что Турция помешала "большой игре" своим вторжением в Сирию, и что решение Палаты представителей является попыткой мести Анкаре за проведение операции.

"Круги, верящие в то, что таким образом они отомстят, ошибаются. Это постыдное решение тех, кто эксплуатирует историю в политических интересах, является недействительным для нашего правительства и народа", - написал Чавушоглу.

Ранее парламент Нидерландов принял резолюцию о признании геноцидом убийства 1,5 млн армян в Османской империи в 1915-1916 годах. После этого МИД Турции вызвал нидерландского дипломата.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп объявил, что санкции против Турции из-за военной операции в Сирии были сняты.