Палата представителей США поддержала резолюции Сената по Гонконгу

Палата представителей Соединенных Штатов Америки почти единогласно поддержала резолюции Сената о поддержке протестующих Гонконга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, почти все конгрессмены поддержали документ, которым обязали Государственный департамент проверять, сохраняется ли в Гонконге достаточный уровень автономии, а также власти США должны наложить санкции на чиновников, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге. Документ не поддержал лишь один конгрессмен.

Также в Палате представителей поддержали резолюцию о запрете на продажу гонконгским правоохранителям спецсредств для сдерживания толпы, в частности, слезоточивого газа, резиновых пуль и электрошокеров. Этот документ поддержали единогласно.

Для окончательного вступления в силу законопроекты должны быть подписаны президентом США Дональдом Трампом, однако Белый дом воздержался от ответа, будут ли подписаны данные документы.

Напомним, ранее сообщалось, что американский Сенат проголосовал за законопроекты относительно ситуации в Гонконге. В Китае выразили протест в связи с принятием данных законопроектов Сенатом.

Как известно, в Гонконге уже пять месяцев продолжаются антиправительственные демонстрации против вмешательства Китая в дела в бывшей британской колонии, которая получила автономный статус после возврата к китайскому правлению в 1997 году. В частности, 18 ноября, полиция Гонконга окружила сотни протестующих внутри Политехнического университета и пригрозила применить боевые патроны.