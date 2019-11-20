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Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге

Новости » Политика     20.11.2019 - 08:45
Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге
Фото: Сенат США (tweeter.com/UKRintheUSA)

Пекин заявил протест в связи с одобрением законопроекта Сенатом

Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно законопроекту госсекретарь США должен будет раз в год свидетельствовать Конгрессу, что Гонконг сохраняет достаточную автономию для преференций в торговле с Вашингтоном. Пекин заявил протест в связи с одобрением законопроекта Сенатом.

Напомним, в Гонконге уже пять месяцев выступают против вмешательства Китая в дела в бывшей британской колонии, получившей автономный статус после возвращения к китайскому правлению в 1997 году.

Отметим, в ночь на понедельник, 18 ноября, полиция Гонконга окружила сотни протестующих внутри Политехнического университета и пригрозила применить боевые патроны.

Штурм университета продолжался всю ночь. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против митингующих. Предварительно полицейские оцепили территорию университета, заблокировав все входы и выходы. Университетский кампус, который протестующие занимали в течение нескольких дней, штурмовали день и ночь.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиГонконгпротест
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