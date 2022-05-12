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Палата представителей США одобрила порядок реализации санкций против России

Фото: Палата представителей США одобрила порядок реализации санкций против России (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Артур Родивилов

Палата представителей Конгресса США в среду приняла законопроект, касающийся соблюдения американскими финансовыми учреждениями санкций, введенных в отношении России и Беларуси. В поддержку инициативы высказались 418 конгрессменов, два проголосовали против.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал C-SPAN.

Законопроект еще предстоит рассмотреть Сенату. В случае одобрения верхней палатой инициатива поступит на подпись президенту страны.

Как отмечается в распространенных ранее пояснительных материалах к законопроекту, санкции Вашингтона, действующие в отношении РФ и Беларуси, обычно требуют их соблюдения "физическими и юридическими лицами США". Однако существует "неопределенность относительно того, в какой степени" их должны соблюдать зарубежные дочерние структуры американских финансовых учреждений.

Данный законопроект, "призван разъяснить этот вопрос и гарантировать, чтобы все составляющие финансовых учреждений США соблюдали соответствующие санкции против России и Беларуси".

Палата представителей также приняла законопроект, согласно которому американские чиновники должны препятствовать участию российских должностных лиц в мероприятиях, касающихся работы некоторых международных организаций.

Напомним, что, по состоянию на конец марта 2022 года с рынка РФ ушло более 220 компаний.

При этом те компании, которые отказываются закрывать свой бизнес в стране-агрессоре, подвергаются бойкоту.

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