Палата представників США схвалила порядок реалізації санкцій проти Росії

Законопроєкт ще належить розглянути Сенату. У разі схвалення верхньою палатою ініціатива надійде на підпис президенту країни.

Як наголошується в поширених раніше пояснювальних матеріалах до законопроєкту, санкції Вашингтона, що діють щодо РФ і Білорусії, зазвичай вимагають їх дотримання "фізичними і юридичними особами США". Однак існує "невизначеність щодо того, якою мірою" їх мають дотримуватися закордоні дочірні структури американських фінансових установ.

Даний законопроєкт, "покликаний роз'яснити це питання і гарантувати, щоб всі складові фінансових установ США дотримувалися відповідних санкцій проти Росії і Білорусі".

Палата представників також прийняла законопроєкт, згідно з яким американські чиновники мають перешкоджати участі російських посадових осіб у заходах, що стосуються роботи деяких міжнародних організацій.