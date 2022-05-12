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Палата представників США схвалила порядок реалізації санкцій проти Росії

Фото: Палата представників США схвалила порядок реалізації санкцій проти Росії (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Артур Родивилов

Палата представників Конгресу США в середу прийняла законопроєкт, що стосується дотримання американськими фінансовими установами санкцій, введених щодо Росії та Білорусі. На підтримку ініціативи висловилися 418 конгресменів, два проголосували проти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал C-SPAN.

Законопроєкт ще належить розглянути Сенату. У разі схвалення верхньою палатою ініціатива надійде на підпис президенту країни.

Як наголошується в поширених раніше пояснювальних матеріалах до законопроєкту, санкції Вашингтона, що діють щодо РФ і Білорусії, зазвичай вимагають їх дотримання "фізичними і юридичними особами США". Однак існує "невизначеність щодо того, якою мірою" їх мають дотримуватися закордоні дочірні структури американських фінансових установ.

Даний законопроєкт, "покликаний роз'яснити це питання і гарантувати, щоб всі складові фінансових установ США дотримувалися відповідних санкцій проти Росії і Білорусі".

Палата представників також прийняла законопроєкт, згідно з яким американські чиновники мають перешкоджати участі російських посадових осіб у заходах, що стосуються роботи деяких міжнародних організацій.

Нагадаємо, що, станом на кінець березня 2022 року з ринку РФ пішло понад 220 компаній.

При цьому ті компанії, які відмовляються закривати свій бізнес у країні-агресорі, піддаються бойкоту.

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