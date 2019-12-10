Демократы США готовы выдвинуть Трампу обвинения по двум статьям

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трампу планируют выдвинуть обвинения 10 декабря

Демократы Палаты представителей Конгресса США планируют выдвинуть президенту Дональду Трампа обвинения по двум статьям в деле об импичменте. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что утром 10 декабря демократы должны выдвинуть Трампу обвинения в отношении превышений служебным положением в личных интересах и препятствование работе Конгресса.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в судебном комитете Палаты представителей прошли слушания относительно статей обвинения Трампа. По словам председателя судебного комитета Джерри Надлера, Трамп нарушил свою присягу и Конституцию, оказав давление на украинское правительство преследуя личные интересы. В частности, Трампа обвиняют в удержании военной помощи Украине с целью возобновления украинским правительством расследования против политического конкурента Трампа Джо Байдена.

Ранее РБК-Украина писало, что проголосовать за статьи официального обвинения Конгресс может до 12 декабря. Завершить расследование в Палате представителей планируют до Рождества, 25 декабря.

Если в Конгрессе одобрят импичмент Трампу данный вопрос будет вынесен на рассмотрение Сената. При этом лидер большинства Сената Митч Макконнелл сообщил, что республиканцы не будут поддерживать импичмент Трампа и проголосуют против. Сам процесс расследования в Сенате может занять две недели.