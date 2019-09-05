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Палата громад парламенту Британії відстрочила Brexit до 31 січня

Новини » Політика    05.09.2019 - 02:20
Палата громад парламенту Британії відстрочила Brexit до 31 січня
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Тепер законопроект має розглянути Палата лордів

Палата громад Великої Британії схвалила законопроект, що зобов'язує уряд відстрочити вихід Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу (Brexit), намічений на 31 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нормативний акт про перенесення Brexit підтримали 327 парламентаріїв, проти висловилися 299.

Далі документ має розглянути Палата лордів.

Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував ухвалення законопроекту і заявив, що 15 жовтня повинні бути проведені позачергові вибори.

5 вересня законопроект передадуть на схвалення Палати лордів. Якщо члени Верхньої палати до документу внесуть свої поправки, потрібно буде їх схвалення Палатою громад.

Нагадаємо, раніше цього ж дня, 4 вересня, члени британської Палати громад підтримали у другому читанні законопроект, який блокує вихід країни із Європейського союзу 31 жовтня без угоди. За законопроект проголосували 329 депутатів, проти були 300.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що, якщо парламентарії проголосують за припинення переговорів і змусять учергове відстрочити Brexit, доведеться провести дострокові вибори.

Парламент Британії підтримав законопроект про блокування Brexit без угоди Джонсон назвав дату позачергових парламентських виборів
Новини України ВеликобританияBrexitборис джонсон
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