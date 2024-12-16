Палало всю ніч. Дрони СБУ знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області, - джерела

Днями дрони Служби безпеки влаштували пекельну "бавовну" на артилерійських та мінометних складах біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області.

Там знаходилися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

За даними наших джерел, в результаті спецоперації Служби безпеки на ворожому об‘єкті всю ніч лунали вибухи. Знищено не лише склад з боєприпасами, а також і склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходився поряд.

Обстріли Донецької області

Варто нагадати, що армія Російської Федерації продовжує витрачати велику кількість живої сили для того, щоб вийти на кордон Донецької та Луганської областей.

Наприклад, наприкінці жовтня російська армія кілька разів завдавала ударів по Покровському району протягом дня. Тоді троє людей загинули, двоє були поранені.