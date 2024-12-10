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В окупованому Єнакієвому пролунали вибухи, можливий приліт у склад боєприпасів

Вівторок 10 грудня 2024 14:46
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В окупованому Єнакієвому пролунали вибухи, можливий приліт у склад боєприпасів Ілюстративне фото: у Єнакієвому пролунали вибухи 10 грудня (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Вдень вівторка, 10 грудня, в тимчасово окупованому Єнакієвому, що у Донецькій області, пролунали вибухи. Там вибухнув склад з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Як пише видання, у Єнакієвому, ймовірно, було уражено склад боєприпасів.

Також відомо, що окупаційна влада вже оголосила екстрену евакуацію жителів поблизу місця влучання. Подробиці поки невідомі, але в мережі вже з'явилися кадри з місця події.

Район, де відбуваються вибухи було перекрито, місцевих просять перебувати в укритті, або не підходити до вікон.

Що відомо про Єнакієве

Варто нагадати, що Єнакієве було окуповане російськими силами з квітня 2014 року, під час початку війни на Донбасі. З моменту окупації в місті запроваджено контроль так званої "ДНР", що призвело до деградації інфраструктури та економіки.

Наразі окупаційна влада використовує місто для підтримки своєї військової кампанії, тоді як місцеві жителі часто стикаються з репресіями, примусовою мобілізацією та погіршенням умов життя.

Цікавим фактом є те, що Єнакієве - це рідне місто експрезидента-втікача Віктора Януковича.

В окупованому Єнакієвому пролунали вибухи, можливий приліт у склад боєприпасів

Обстріли Донецької області

Раніше ми писали про те, що російська армія продовжує витрачати велику кількість живої сили для досягнення раніше поставленої мети - вийти на кордон Донецької та Луганської областей.

Наприклад, наприкінці жовтня російська армія кілька разів завдавала ударів по Покровському району протягом дня. Тоді троє людей загинули, двоє були поранені.

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