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Пылало всю ночь. Дроны СБУ уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области, - источники

Иллюстративное фото: дроны СБУ уничтожили склады РФ в Донецкой области (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Во временно оккупированной части Донецкой области, в рамках спецоперации, Служба безопасности Украины поразила артиллерийские и минометные склады россиян.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в СБУ.

На днях дроны Службы безопасности устроили адский "хлопок" на артиллерийских и минометных складах возле села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области.

Там находились тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра.

По данным наших источников, в результате спецоперации Службы безопасности на вражеском объекте всю ночь раздавались взрывы. Уничтожен не только склад с боеприпасами, а также и склад горюче-смазочных материалов, который находился рядом.

Обстрелы Донецкой области

Стоит напомнить, что армия Российской Федерации продолжает тратить большое количество живой силы для того, чтобы выйти на границу Донецкой и Луганской областей.

Например, в конце октября российская армия несколько раз наносила удары по Покровскому району в течение дня. Тогда три человека погибли, двое были ранены.

А на прошлой неделе во временно оккупированном Енакиево, что в Донецкой области, прогремели взрывы. Там взорвался склад с боеприпасами.

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