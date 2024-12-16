Пылало всю ночь. Дроны СБУ уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области, - источники

На днях дроны Службы безопасности устроили адский "хлопок" на артиллерийских и минометных складах возле села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области.

Там находились тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра.

По данным наших источников, в результате спецоперации Службы безопасности на вражеском объекте всю ночь раздавались взрывы. Уничтожен не только склад с боеприпасами, а также и склад горюче-смазочных материалов, который находился рядом.

Обстрелы Донецкой области

Стоит напомнить, что армия Российской Федерации продолжает тратить большое количество живой силы для того, чтобы выйти на границу Донецкой и Луганской областей.

Например, в конце октября российская армия несколько раз наносила удары по Покровскому району в течение дня. Тогда три человека погибли, двое были ранены.