Палали багатоповерхівки майже у всіх районах: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки

Після масованої атаки РФ у Києві зафіксовано десятки пожеж і руйнувань у різних районах столиці. Рятувальники всю ніч діставали людей із задимлених квартир, гасили вогонь у багатоповерхівках і ліквідовували наслідки падіння уламків.

Так, у Подільському районі було влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 людей.

Тим часом у Святошинському районі було вороже влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху.

Також рятувальники загасили полум'я у 22-поверховому житловому будинку. Там сталася пожежа на рівні 19-го поверху.

РБК-Україна побувало на місці подій. На кадрах можна побачити, що висотний будинок отримав серйозні пошкодження.

Кілька його верхніх поверхів обгоріли, частина фасаду зірвана, вибиті вікна тягнуться вниз майже через всю секцію.

На нижніх рівнях - сліди ударної хвилі, пошкоджені балкони та потріскані стіни.

Двір перетворився на суцільне поле уламків. На землі лежать шматки цегли, биті шибки, частини конструкцій та елементи фасаду. Під’їзди і прилеглі території засипані будівельною крихтою.

Автівки, що стояли біля будинку, понівечені настільки, що деякі з них важко впізнати. Один легковик сплющений ударом і завалений цеглою з верхніх поверхів - дах практично зім’ятий до сидінь, кузов розірваний, скло вибите. Інші машини пошкоджені.

Рятувальники та комунальні служби працюють на місці.

Фото: пошкоджена багатоповерхівка у Святошинському районі столиці (РБК-Україна)

Водночас у Дніпровському р-ні ліквідували загоряння двох квартир на першому поверсі п'ятиповерхівки площею 50 кв. м. Врятовано 17 людей. За іншою адресою була пожежа на площі 30 "квадратів". Є часткове руйнування в будинку на 19 та 21 поверхах.

Також горіли дерев'яні будинки спортивної бази на площі 200 "квадратів"

У Дарницькому районі міста сталася пожежа площею на території школи.

А в Деснянському районі виникло загоряння в багатоповерхівці на рівні 7-го поверху. Пожежу вже локалізували. Під час гасіння надзвичайники врятували 9 осіб, ще 50 - евакуювали

За іншою адресою горіла багатоповерхівка на рівні 5-8 поверхів. 1 людина загинула. Врятовано 14 людей, з них 1 дитина, одну людину дістали з-під завалів.

У Соломʼянському районі столиці горів дах та пʼятий поверх житлового будинку. Під час гасіння врятували 20 людей.

Крім того, в Голосіївському районі уламки впали на території лікарні. За іншою адресою була пожежа.

В Оболонському районі було вороже влучання у 9-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникло загоряння квартир з 7 по 9 поверхи на загальній площі близько 100 "квадратів". Одну людину врятували, пожежу ліквідували.

Загалом на цю мить відомо, що внаслідок ударів у Києві, попередньо, 3 людини загинули, щонайменше 27 постраждали. Понад 40 людей врятували підрозділи ДСНС.

Перебої з опаленням є в Деснянському та частині Подільського району.

За інформацією енергетиків, у столиці наразі діють планові графіки відключень електропостачання. Локальні аварійні відключення, що сталися внаслідок атаки, усунули. Перебоїв з водопостачанням вже немає.