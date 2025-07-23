Полыхал рынок: показаны последствия удара дрона по Харьковской области

В Харьковской области в результате атаки россиян при помощи ударного дрона типа "Шахед" вспыхнул пожар на рынке в поселке Большой Бурлук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фотоотчет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: последствия удара по рынку в Большом Бурлуке (https://t.me/dsns_telegram)

"Кроме того, повреждено здание почтового отделения и другие торговые объекты. Пострадала женщина - медики диагностировали у нее острую реакцию на стресс", - добавили спасатели, показав фото с последствиям удара.

По данным ГСЧС, пожар на площади около 500 квадратных метров вспыхнул в районе торговых павильонов. Возгорание удалось ликвидировать.

"Спасатели ликвидировали пожар на рынке, произошедший в результате вражеской дроновой атаки. Вечером 22 июля армия России нанесла удар беспилотниками по территории рынка в поселке Большой Бурлук Купянского района", - сообщили спасатели.

Атака РФ на Украину 23 июля

Россия в очередной раз запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед". В Кривом Роге сообщили о серии взрывов, после чего вспіхнули пожары.

Также РФ ударила по Сумской области. Часть города Сумы осталась без света. Медучреждения были подключены к генераторам.

Более того, "Шахеды" атаковали жилье и предприятия Кривого Рога, из-за чего вспыхнули пожары. Зафиксированы разрушения.

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