Палає вже втретє за рік: ключовий російський НПЗ допомогли уразити повстанці

НПЗ

Військові уточнюють, що уразили установки ЛАБ-ЛАБС (установка з виробництва лінійних алкілбензолів та лінійних алкілароматичних сульфонатів) та ЕЛОУ-АВТ-6 (установка з видалення води, солі та первинної обробки нафти).

Це підприємство палає вже втретє у 2025 році.

"Успішним спеціальним діям передувала чітка координація та планування між ССО України та представниками "Черная искра", - повідомили у ССО.

Ураження і подальше займання НПЗ "Кіришінефтеоргсинтез" підтверджують і влада регіону, і місцеві жителі.

Варто зауважити, що це одне із найбільших і критичних підприємств ворога, потужність якого сягає 20,1 млн тонн нафти на рік. Об’єкт виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційне пальне та інші нафтопродукти.