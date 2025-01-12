UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Палає п'ятий день. Росіяни заявили про "контрольоване вигоряння" на нафтобазі в Енгельсі

Фото: у Росії п'ятий день горить нафтобаза після атаки України (t.me/busargin_r)
Автор: Наталія Юрченко

Атакована українськими військовими нафтобаза в Енгельсі Саратовської області РФ продовжує горіти. Пожежа триває вже п'ятий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна в Telegram.

Губернатор заявив, що "на промисловому підприємстві" в Енгельсі продовжується процес "контрольованого вигоряння палива". Пожежу гасять уже п'ятий день, раніше в Енгельсі запровадили режим надзвичайної ситуації.

"Фахівці у цілодобовому режимі вживають усіх необхідних заходів для ліквідації. Як говорив раніше, кількість диму, як і площа пожежі, знижується. Останні проби повітря також не виявили перевищення концентрації шкідливих речовин", - стверджує Бусаргін.

Варто зазначити, що 10 січня він писав, що процес вигоряння палива орієнтовно займе "ще два дні".

 

Удар по нафтобазі в Енгельсі

В ніч на 8 січня в Енгельсі Саратовської області РФ було гучно, жителі повідомляли про вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів, влучання у нафтобазу та серйозну пожежу.

Того ж дня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі в Енгельсі. Була атакована база зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал".

Відомо, що нафтробаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога, а саме бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій СаратовРосійська ФедераціяПожежаВійна в Україні