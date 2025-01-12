Палає п'ятий день. Росіяни заявили про "контрольоване вигоряння" на нафтобазі в Енгельсі

Губернатор заявив, що "на промисловому підприємстві" в Енгельсі продовжується процес "контрольованого вигоряння палива". Пожежу гасять уже п'ятий день, раніше в Енгельсі запровадили режим надзвичайної ситуації.

"Фахівці у цілодобовому режимі вживають усіх необхідних заходів для ліквідації. Як говорив раніше, кількість диму, як і площа пожежі, знижується. Останні проби повітря також не виявили перевищення концентрації шкідливих речовин", - стверджує Бусаргін.

Варто зазначити, що 10 січня він писав, що процес вигоряння палива орієнтовно займе "ще два дні".