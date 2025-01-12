Горит пятый день. Россияне заявили о "контролируемом выгорании" на нефтебазе в Энгельсе

Губернатор заявил, что "на промышленном предприятии" в Энгельсе продолжается процесс "контролируемого выгорания топлива". Пожар тушат уже пятый день, ранее в Энгельсе ввели режим чрезвычайной ситуации.

"Специалисты в круглосуточном режиме принимают все необходимые меры для ликвидации. Как говорил ранее, количество дыма, как и площадь пожара, снижается. Последние пробы воздуха также не выявили превышения концентрации вредных веществ", - утверждает Бусаргин.

Стоит отметить, что 10 января он писал, что процесс выгорания топлива ориентировочно займет "еще два дня".