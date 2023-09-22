Палає там добряче. Експерт оцінив наслідки влучання у штаб РФ у Севастополі

Як відзначив Селезньов, зазвичай в штабі перебуває вище військове керівництво, яке організовує діяльність визначених та підпорядкованих сил й засобів.

"Зверніть увагу, напередодні стався прильот по захищеному командному пункту чорноморського флоту РФ в районі населеного пункту Верхньосадове. Сьогодні вже стався приліт по території головної будівлі штабу чорноморського флоту РФ", - додав військовий експерт.

За словами Селезньова, якщо уважно подивитись на фото й відео наслідків удару, можна побачити, що приліт стався в одне з крил будівлі, внаслідок чого було зруйновано частину даху й верхній поверх. Водночас загоряння видно й в центральній частині будівлі, яка розташована в кілька десятків метрів.

"Зазвичай таке стається внаслідок детонації і вибуху всередині. Палає там добряче. І я думаю, що не так швидко оговтається штаб і персонал, який перебував там, від цього ракетного удару", - додав Селезньов.

"Найпотужніше ППО"

Військовий експерт додав, що у росіян досі не працює система раннього оповіщення. Сигнал повітряної тривоги пролунав вже після удару. Відповідно, персонал перебував на робочих місцях з упевненістю, яку нав'язують пропагандисти, про "найпотужніше ППО" на території головної бази Чорноморського флоту в Севастополі.



"Але ми бачимо, що російські пропагандисти брешуть, як тільки-но відкривають рота. Відповідно, прильот був і він був досить вдалим. Крім того, тамтешній колаборант Развожаєв вважає, що може бути повторна атака", - відзначив експерт.

"Бавовни" буде більше

Селезньов зауважив, що всі військові об'єкти ворога на території Криму повинні бути знищені. Це обов'язковий пункт плану зі звільнення півострова.



"Зараз ми бачимо елементи реалізації того самого плану. Системно та методично ми будемо руйнувати бойовий потенціал путінського війська в Криму та Севастополі, тим самим готуючи підґрунтя для подальшої деокупації Криму", - пояснив Селезньов.

Удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі

Ближче до 13:00 російські терористи вдруге за день перекрили рух Керченським мостом й призупинили морський транспорт в Севастополі. Це було пов'язано з підльотом ракет чи БпЛА до півострова.

Вже за кілька хвилин з'явилась інформація про роботу ППО у Саках, гарнізоні Гвардійського, над Раздоленським районом та біля аеродрому Бельбек. Зокрема над Севастопольською бухтою поспіхом поставили димову завісу.

Близько о 13:15 в Севастополі пролунали вибухи. Пізніше з'явилися відео палаючого штабу Чорноморського флоту РФ.

Детальніше про удар по штабу Чорноморського флоту терористів можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.