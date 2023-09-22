Пылает там изрядно. Эксперт оценил последствия попадания в штаб РФ в Севастополе

Как отметил Селезнев, обычно в штабе находится высшее военное руководство, которое организует деятельность определенных и подчиненных сил и средств.

"Обратите внимание, накануне произошел прилет по защищенному командному пункту черноморского флота РФ в районе населенного пункта Верхнесадовое. Сегодня уже произошел прилет по территории главного здания штаба черноморского флота РФ", - добавил военный эксперт.

По словам Селезнева, если внимательно посмотреть на фото и видео последствий удара, можно увидеть, что прилет произошел в одно из крыльев здания, в результате чего была разрушена часть крыши и верхний этаж. В то же время возгорание видно и в центральной части здания, которое расположено в нескольких десятках метров.

"Обычно такое происходит в результате детонации и взрыва внутри. Пылает там изрядно. И я думаю, что не так быстро оправится штаб и персонал, который находился там, от этого ракетного удара", - добавил Селезнев.

"Самое мощное ПВО"

Военный эксперт добавил, что у россиян до сих пор не работает система раннего оповещения. Сигнал воздушной тревоги прозвучал уже после удара. Соответственно, персонал находился на рабочих местах с навязываемой пропагандистами уверенностью о "мощнейшем ПВО" на территории главной базы Черноморского флота в Севастополе.



"Но мы видим, что российские пропагандисты врут, как только открывают рот. Соответственно, прилет был и он был достаточно удачным. Кроме того, тамошний коллаборационист Развожаев считает, что может быть повторная атака", - отметил эксперт.

"Бавовны" будет больше

Селезнев отметил, что все военные объекты врага на территории Крыма должны быть уничтожены. Это обязательный пункт плана по освобождению полуострова.

"Сейчас мы видим элементы реализации того же плана. Системно и методично мы будем разрушать боевой потенциал путинского войска в Крыму и Севастополе, тем самым готовя основу для дальнейшей деоккупации Крыма", - пояснил Селезнев.

Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

Ближе к 13:00 российские террористы второй раз за день перекрыли движение по Керченскому мосту и приостановили морской транспорт в Севастополе. Это было связано с подлетом ракет или БпЛА к полуострову.

Уже через несколько минут появилась информация о работе ПВО в Саках, гарнизоне Гвардейского, над Раздоленским районом и возле аэродрома Бельбек. В частности над Севастопольской бухтой поспешно поставили дымовую завесу.

Около 13:15 в Севастополе прогремели взрывы. Позже появились видео горящего штаба Черноморского флота РФ.

Подробнее об ударе по штабу Черноморского флота террористов можно прочесть в материале РБК-Украина.