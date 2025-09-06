"Пакунок школяра": з’явилася онлайн-мапа з магазинами, де можна витратити допомогу

Скільки родин уже отримали допомогу

За словами очільника Мінсоцполітики, у межах другого траншу виплати профінансовано для майже 18 тисяч родин. Загалом станом на 5 вересня підтримку отримали понад 103 тисячі сімей на суму 526 млн гривень, що становить 41% від загального бюджету програми.

Очільник відомства Денис Улютін заявив, що зараз працюють над удосконаленням "Пакунку школяра", і запуск дашборду є важливою частиною проєкту, яку планують розвивати. Це має не просто надати фінансову підтримку, а й допомогти родинам легко зорієнтуватися, де її можна використати без зайвих турбот.

Як працює мапа

На онлайн-дашборді відображено понад 25 тисяч магазинів по всій Україні. Там доступні фільтри за областю та територіальною громадою. Перелік точок не є вичерпним, однак у позначених магазинах гарантовано можна скористатися коштами за програмою.



Онлайн-дашборд програми "Пакунок школяра" (скриншот: msp.gov.ua)

Варто враховувати, що адреси магазинів оновлюються, зокрема через перейменування громад чи вулиць. У разі виявлення неточностей можна повідомити про це через спеціальну Google-форму.

Де можна використати "Пакунок школяра"

Програма діє у всіх магазинах, які мають відповідні MCC-коди платіжних терміналів: