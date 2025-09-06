"Пакет школьника": появилась онлайн-карту с магазинами, где можно потратить помощь

В Украине в тестовом режиме интерактивную карту, которая поможет родителям найти торговые точки, где можно рассчитаться в рамках программы "Пакет школьника".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
По словам главы Минсоцполитики, в рамках второго транша выплаты профинансированы для почти 18 тысяч семей. Всего по состоянию на 5 сентября поддержку получили более 103 тысяч семей на сумму 526 млн гривен, что составляет 41% от общего бюджета программы.
Глава ведомства Денис Улютин заявил, что сейчас работают над усовершенствованием "Пакета школьника", и запуск дашборда является важной частью проекта, которую планируют развивать. Это должно не просто предоставить финансовую поддержку, но и помочь семьям легко сориентироваться, где ее можно использовать без лишних хлопот.
На онлайн-дашборде отображено более 25 тысяч магазинов по всей Украине. Там доступны фильтры по области и территориальной общине. Перечень точек не является исчерпывающим, однако в обозначенных магазинах гарантированно можно воспользоваться средствами по программе.
Онлайн-дашборд программы "Пакет школьника" (скриншот: msp.gov.ua)
Стоит учитывать, что адреса магазинов обновляются, в частности из-за переименования общин или улиц. В случае выявления неточностей можно сообщить об этом через специальную Google-форму.
Программа действует во всех магазинах, которые имеют соответствующие MCC-коды платежных терминалов:
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине стартовала программа "Пакет школьника", которая предусматривает единовременную выплату 5000 гривен для семей первоклассников. Подать заявку можно до 15 ноября 2025 года через приложение "Дія" или в сервисных центрах Пенсионного фонда. Средства зачисляются на спецсчет и могут быть потрачены только на школьные принадлежности, одежду и обувь.