RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

"Пакет школьника": появилась онлайн-карту с магазинами, где можно потратить помощь

Фото: Пакет школьника (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине в тестовом режиме интерактивную карту, которая поможет родителям найти торговые точки, где можно рассчитаться в рамках программы "Пакет школьника".

Сколько семей уже получили помощь

По словам главы Минсоцполитики, в рамках второго транша выплаты профинансированы для почти 18 тысяч семей. Всего по состоянию на 5 сентября поддержку получили более 103 тысяч семей на сумму 526 млн гривен, что составляет 41% от общего бюджета программы.

Глава ведомства Денис Улютин заявил, что сейчас работают над усовершенствованием "Пакета школьника", и запуск дашборда является важной частью проекта, которую планируют развивать. Это должно не просто предоставить финансовую поддержку, но и помочь семьям легко сориентироваться, где ее можно использовать без лишних хлопот.

Как работает карта

На онлайн-дашборде отображено более 25 тысяч магазинов по всей Украине. Там доступны фильтры по области и территориальной общине. Перечень точек не является исчерпывающим, однако в обозначенных магазинах гарантированно можно воспользоваться средствами по программе.


Онлайн-дашборд программы "Пакет школьника" (скриншот: msp.gov.ua)

Стоит учитывать, что адреса магазинов обновляются, в частности из-за переименования общин или улиц. В случае выявления неточностей можно сообщить об этом через специальную Google-форму.

Где можно использовать "Пакет школьника"

Программа действует во всех магазинах, которые имеют соответствующие MCC-коды платежных терминалов:

  • 5641 - детская одежда;
  • 5651 - одежда для всей семьи;
  • 5661 - обувь;
  • 5943 - канцелярские товары.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине стартовала программа "Пакет школьника", которая предусматривает единовременную выплату 5000 гривен для семей первоклассников. Подать заявку можно до 15 ноября 2025 года через приложение "Дія" или в сервисных центрах Пенсионного фонда. Средства зачисляются на спецсчет и могут быть потрачены только на школьные принадлежности, одежду и обувь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Школа