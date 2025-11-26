"Пакунок школяра" отримали понад 200 тисяч дітей: що батьки купують найчастіше

Перед початком кожного навчального року родини стикаються з тим самим викликом - як зібрати дитину до школи без зайвого навантаження на бюджет і без довгих списків покупок. Уперше держава відповіла на це цифровим рішенням: у "Дії" запрацювала програма "Пакунок школяра". Вона дозволила батькам отримати кошти у зручний спосіб і витратити їх на найнеобхідніше - від одягу до канцелярії.

За словами Коваль, станом на 14 листопада подано понад 250 тисяч заяв, з яких 207 тисяч уже схвалено. Рівень відмов становить 12,7% - переважно через технічні неточності, помилки у даних або реєстрацію заявників на тимчасово окупованих територіях.

Загалом програма охопила 98,7% першокласників, а виплати отримали понад 80% дітей. Із виділеного бюджету - 1,22 млрд гривень - уже використано 84%, що дозволило надати допомогу майже 202 тисячам родин.

На що витрачають кошти

Родини активно витрачали кошти на базові речі для навчання. За "Пакунком школяра" вже придбано товарів майже на 757 млн гривень. Найбільше витрат припало на дитячий одяг та канцелярію; на взуття - близько 45 млн гривень.

Після розширення переліку дозволених покупок зросла й кількість придбаних книжок та навчальних матеріалів. У Мінцифрі наголошують, що понад 99% коштів батьки витратили саме на потрібні речі для школярів.

Як працював механізм

Більшість родин - 83% - подали заявку через "Дію", що підтверджує зручність та звичність цифрових сервісів. Водночас траплялися труднощі: подекуди школи із затримкою вносили дані, інколи виникали помилки в особистій інформації, а частина батьків не встигла оформити "Дія.Картку".

Попри це система працювала стабільно та витримала навантаження: виплати отримали понад 81% першокласників - дуже високий результат для першого року такої масштабної програми.

"Пакунок школяра" реалізували Мінсоцполітики, Мінцифра, Міносвіти та Пенсійний фонд за підтримки міжнародних партнерів: ПРООН у межах проєкту, що фінансується Швецією, та швейцарсько-українського проєкту DECIDE. У міністерстві підкреслюють, що успіх програми став можливим завдяки узгодженій роботі державних та міжнародних інституцій.