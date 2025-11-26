"Пакет школьника" получили более 200 тысяч детей: что родители покупают чаще всего

Перед началом каждого учебного года семьи сталкиваются с тем же вызовом - как собрать ребенка в школу без лишней нагрузки на бюджет и без длинных списков покупок. Впервые государство ответило на это цифровым решением: в "Дії" заработала программа "Пакет школьника". Она позволила родителям получить средства удобным способом и потратить их на самое необходимое - от одежды до канцелярии.

По словам Коваль, по состоянию на 14 ноября подано более 250 тысяч заявлений, из которых 207 тысяч уже одобрены. Уровень отказов составляет 12,7% - преимущественно из-за технических неточностей, ошибок в данных или регистрации заявителей на временно оккупированных территориях.

В целом программа охватила 98,7% первоклассников, а выплаты получили более 80% детей. Из выделенного бюджета - 1,22 млрд гривен - уже использовано 84%, что позволило оказать помощь почти 202 тысячам семей.

На что тратят средства

Семьи активно тратили средства на базовые вещи для обучения. По "Пакету школьника" уже приобретено товаров почти на 757 млн гривен. Больше всего расходов пришлось на детскую одежду и канцелярию; на обувь - около 45 млн гривен.

После расширения перечня разрешенных покупок возросло и количество приобретенных книг и учебных материалов. В Минцифре отмечают, что более 99% средств родители потратили именно на нужные вещи для школьников.

Как работал механизм

Большинство семей - 83% - подали заявку через "Дію", что подтверждает удобство и привычность цифровых сервисов. В то же время случались трудности: иногда школы с задержкой вносили данные, иногда возникали ошибки в личной информации, а часть родителей не успела оформить "Дія.Картку".

Несмотря на это система работала стабильно и выдержала нагрузку: выплаты получили более 81% первоклассников - очень высокий результат для первого года такой масштабной программы.

"Пакет школьника" реализовали Минсоцполитики, Минцифра, Минобразования и Пенсионный фонд при поддержке международных партнеров: ПРООН в рамках проекта, финансируемого Швецией, и швейцарско-украинского проекта DECIDE. В министерстве подчеркивают, что успех программы стал возможным благодаря согласованной работе государственных и международных институтов.