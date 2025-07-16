"Пакунок школяра" як прикриття: поліція попереджає про нову шахрайську схему
Поліція попереджає українців про нову шахрайську схему - аферисти почали використовувати назву соціальної ініціативи "Пакунок школяра", щоб викрасти банківські дані довірливих громадян.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію поліції Івано-Франківської області у Facebook.
Шахрайська схема із "Пакунком школяра"
У Коломийському районі Івано-Франківської області жінка втратила 20 тисяч гривень, ставши жертвою шахрайства під виглядом нібито державної допомоги "Пакунок школяра".
40-річна місцева мешканка натрапила у Facebook на посилання, що обіцяло грошову виплату в розмірі 5 тисяч гривень. Для її отримання потрібно було ввести банківські реквізити. Після цього з рахунку жінки списали 20 тисяч гривень.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство). Поліція наголошує: офіційні державні виплати здійснюються виключно через державні сервіси, а особисту й банківську інформацію не слід вводити на сторонніх або підозрілих сайтах.
Нагадаємо, що в Україні запустили новий проект "Пакунок школяра". Йдеться про грошові виплати, які допоможуть громадянам підготувати дітей до першого класу. На кожного першокласника передбачена допомога у розмірі 5 тисяч гривень.
Як не потрапити у пастку шахраїв
У поліції радять:
- уважно перевіряти посилання - фальшиві адреси можуть містити помилки або зайві символи;
- не можна вводити персональні та фінансові дані на незнайомих сайтах;
- перевіряйте інформацію про виплати тільки на офіційних ресурсах.
У разі, якщо ви стали жертвою онлайн-шахрайства, необхідно якнайшвидше звернутись до поліції за номером 102 та зберегти всі докази - скриншоти, посилання, дані транзакцій тощо.
Раніше ми писали про те, що шахраї почали масово розсилати фейкові опитування українцям нібито від імені банків. Людям обіцяють грошову винагороду, але натомість виманюють персональні дані та отримують доступ до банківського застосунку жертви.
Читайте також про те, що в українців почали виманювати гроші за допомогою ШІ та підробки голосів родичів.
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