"Пакет школьника" как прикрытие: полиция предупреждает о новой мошеннической схеме

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию полиции Ивано-Франковской области в Facebook .

Мошенническая схема с "Пакетом школьника"

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области женщина потеряла 20 тысяч гривен, став жертвой мошенничества под видом якобы государственной помощи "Пакет школьника".

40-летняя местная жительница наткнулась в Facebook на ссылку, которая обещала денежную выплату в размере 5 тысяч гривен. Для ее получения нужно было ввести банковские реквизиты. После этого со счета женщины списали 20 тысяч гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УКУ (мошенничество). Полиция отмечает: официальные государственные выплаты осуществляются исключительно через государственные сервисы, а личную и банковскую информацию не следует вводить на посторонних или подозрительных сайтах.

Напомним, что в Украине запустили новый проект "Пакет школьника". Речь идет о денежных выплатах, которые помогут гражданам подготовить детей к первому классу. На каждого первоклассника предусмотрена помощь в размере 5 тысяч гривен.

Как не попасть в ловушку мошенников

В полиции советуют:

внимательно проверять ссылки - фальшивые адреса могут содержать ошибки или лишние символы;

нельзя вводить персональные и финансовые данные на незнакомых сайтах;

проверяйте информацию о выплатах только на официальных ресурсах.

В случае, если вы стали жертвой онлайн-мошенничества, необходимо как можно быстрее обратиться в полицию по номеру 102 и сохранить все доказательства - скриншоты, ссылки, данные транзакций и тому подобное.