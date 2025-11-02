"Пакунок пораненого": українські захисники отримали перші партії адаптивного одягу (фото)
Підрозділи Медичних сил Збройних сил України розпочали видачу адаптивного одягу для поранених військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Перші партії адаптивного одягу вже отримали військовослужбовці, які проходять лікування у військово-медичних закладах Командування Медичних сил ЗСУ поблизу районів ведення бойових дій в Сумській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
На сьогодні ці військово-медичні заклади мають першочерговий пріоритет. Загалом 50 тисяч предметів адаптивного одягу вже надійшло для поранених військовослужбовців, зокрема адаптивні майки, шорти, штани тощо.
Це дозволить українським захисникам, які отримали поранення і перебувають на лікуванні або реабілітації, почувати себе зручніше.
Серед особливостей адаптивного одягу:
- розширені штанини та рукави,
- текстильні застібки (липучки),
- додаткове регулювання ширини.
Наявність цих елементів полегшує доступ до місць поранення під час лікування.
Ініціатива здійснюється в рамках проєкту "Пакунок пораненого", що є частиною створення безбар’єрного простору у секторі оборони. Міноборони продовжить створювати комплексну систему підтримки всіх хто цього потребує.
Нагадаємо, що 3 вересня Міноборони України анонсувало закупи наборів засобів особистої гігієни для поранених військовослужбовців у рамках ініціативи "Пакунок пораненого".
Оголошено було про три закупівлі, очікувана вартість яких сукупно становить понад 37 млн гривень. Окремо мали закупити набори для:
- чоловіків (48 000 наборів)
- жінок (2 000 наборів).
Детальніше про дану ініціативу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.