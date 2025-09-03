ua en ru
"Пакунок пораненого": Міноборони готує набори для військових

Україна, Середа 03 вересня 2025 12:21
UA EN RU
"Пакунок пораненого": Міноборони готує набори для військових Фото: військові отримають індивідуальні набори засобів гігієни (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міноборони України закупить набори засобів особистої гігієни для поранених військовослужбовців у рамках ініціативи "Пакунок пораненого".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міністерство оборони України.

"Державний оператор тилу" Міноборони України оголосив закупівлю наборів засобів особистої гігієни для поранених військовослужбовців у межах ініціативи "Пакунок пораненого".

Ініціатива спрямована на забезпечення захисників найнеобхіднішим у медичних закладах під час лікування.

Оголошено три закупівлі, очікувана вартість яких сукупно становить понад 37 млн гривень. Планується окремо закупити набори для:

  • чоловіків (48 000 наборів)
  • жінок (2 000 наборів).

"Вже до кінця цього року військові отримають перші набори засобів особистої гігієни. Розділення комплектів на чоловічі та жіночі дозволяє врахувати індивідуальні потреби пацієнтів у медзакладах. Наразі ми закуповуємо те, що справді потрібне в перші дні після поранення", - наголошує директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.

Постачання здійснюватиметься до лікувальних закладів різних регіонів, що надають допомогу військовослужбовцям. Відвантаження перших партій заплановано на IV квартал 2025 року.

Наприкінці червня ДОТ уже закупив першу складову пакунку - адаптивний одяг для військових усіх Сил оборони. Зараз наступний компонент - гігієнічні набори, що надходитимуть до військовослужбовців Збройних сил України через медичні заклади.

Зауважимо, що раніше цього місяця Міноборони повідомила, що бойові підрозділи зможуть закуповувати пікапи за спрощеною процедурою.

Крім того, цього літа Міноборони України затвердило новий зразок маскувального малюнка ММ-25.

Чинний "піксель" ММ-14 залишиться, але з’являється додатковий варіант камуфляжу.

