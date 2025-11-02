"Пакет раненого": украинские защитники получили первые партии адаптивной одежды (фото)
Подразделения Медицинских сил Вооруженных сил Украины начали выдачу адаптивной одежды для раненых военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Первые партии адаптивной одежды уже получили военнослужащие, которые проходят лечение в военно-медицинских учреждениях Командования Медицинских сил ВСУ вблизи районов ведения боевых действий в Сумской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
На сегодня эти военно-медицинские учреждения имеют первоочередной приоритет. Всего 50 тысяч предметов адаптивной одежды уже поступило для раненых военнослужащих, в частности адаптивные майки, шорты, штаны и тому подобное.
Это позволит украинским защитникам, которые получили ранения и находятся на лечении или реабилитации, чувствовать себя удобнее.
Среди особенностей адаптивной одежды:
- расширенные штанины и рукава,
- текстильные застежки (липучки),
- дополнительная регулировка ширины.
Наличие этих элементов облегчает доступ к местам ранения во время лечения.
Инициатива осуществляется в рамках проекта "Пакет раненого", что является частью создания безбарьерного пространства в секторе обороны. Минобороны продолжит создавать комплексную систему поддержки всех кто в этом нуждается.
Напомним, что 3 сентября Минобороны Украины анонсировало закупки наборов средств личной гигиены для раненых военнослужащих в рамках инициативы "Пакет раненого".
Объявлено было о трех закупках, ожидаемая стоимость которых совокупно составляет более 37 млн гривен. Отдельно должны были закупить наборы для:
- мужчин (48 000 наборов)
- женщин (2 000 наборов).
Подробнее о данной инициативе можно узнать в материале РБК-Украина.