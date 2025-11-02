ua en ru
"Пакет раненого": украинские защитники получили первые партии адаптивной одежды (фото)

Украина, Воскресенье 02 ноября 2025 09:36
"Пакет раненого": украинские защитники получили первые партии адаптивной одежды (фото) Фото: Минобороны передало 50 тысяч адаптивных вещей (ministry_of_defense_ua)
Автор: Карина Левицкая

Подразделения Медицинских сил Вооруженных сил Украины начали выдачу адаптивной одежды для раненых военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Первые партии адаптивной одежды уже получили военнослужащие, которые проходят лечение в военно-медицинских учреждениях Командования Медицинских сил ВСУ вблизи районов ведения боевых действий в Сумской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

На сегодня эти военно-медицинские учреждения имеют первоочередной приоритет. Всего 50 тысяч предметов адаптивной одежды уже поступило для раненых военнослужащих, в частности адаптивные майки, шорты, штаны и тому подобное.

Это позволит украинским защитникам, которые получили ранения и находятся на лечении или реабилитации, чувствовать себя удобнее.

Среди особенностей адаптивной одежды:

  • расширенные штанины и рукава,
  • текстильные застежки (липучки),
  • дополнительная регулировка ширины.

Наличие этих элементов облегчает доступ к местам ранения во время лечения.

Инициатива осуществляется в рамках проекта "Пакет раненого", что является частью создания безбарьерного пространства в секторе обороны. Минобороны продолжит создавать комплексную систему поддержки всех кто в этом нуждается.

Напомним, что 3 сентября Минобороны Украины анонсировало закупки наборов средств личной гигиены для раненых военнослужащих в рамках инициативы "Пакет раненого".

Объявлено было о трех закупках, ожидаемая стоимость которых совокупно составляет более 37 млн гривен. Отдельно должны были закупить наборы для:

  • мужчин (48 000 наборов)
  • женщин (2 000 наборов).

Подробнее о данной инициативе можно узнать в материале РБК-Украина.

