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У Пакистані стався теракт у мечеті: 28 людей загинуло, 150 поранено

Фото: у Пакистані стався теракт у мечеті
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 30 січня, у північно-західному місті Пакистану Пешавар у результаті вибуху в мечеті загинули щонайменше 28 людей і ще 150 отримали поранення. Більшість з жертв були поліцейськими, які зібралися на полуденну молитву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами начальника поліції Пешавара Іджаз Хана, мечеть розташовувалася на території комплексу, до складу якого входять штаб провінційної поліції та відділ боротьби з тероризмом.

За його словами, не можна виключати можливість теракту смертником. Він додав, що всередині мечеті було виявлено сліди вибухівки.

Ніхто ще не взяв на себе відповідальність за вибух, внаслідок якого в переповненій мечеті впала стіна.

Будівля розташована у сильно укріпленому районі міста. За словами представника поліції Сікандара Хана, всередині було щонайменше 260 осіб.

"Частина будівлі повалилася, і передбачається, що під нею знаходяться кілька людей", - додав він.

Як повідомлялося, раніше в Пакистані сталася трагічна ДТП, внаслідок якої загинули щонайменше 40 людей. Мікроавтобус із цивільними врізався в опору моста і швидко спалахнув.

Нагадаємо, до цього в Пакистані під час екскурсії перекинулося судно, яке перевозило групу учнів через озеро Танда. Щонайменше десятеро дітей потонули.

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