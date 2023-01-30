В Пакистане произошел теракт в мечети: 28 человек погибли, 150 ранены

В понедельник, 30 января, в северо-западном городе Пакистана Пешавар в результате взрыва в мечети погибли по меньшей мере 28 человек и еще 150 получили ранения. Большинство жертв были полицейскими, которые собрались на полуденную молитву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам начальника полиции Пешавара Иджаз Хана, мечеть располагалась на территории комплекса, в состав которого входят штаб провинциальной полиции и отдел по борьбе с терроризмом.
По его словам, нельзя исключать возможность теракта смертником. Он добавил, что что внутри мечети были обнаружены следы взрывчатки.
Никто еще не взял на себя ответственность за взрыв, в результате которого в переполненной мечети рухнула стена.
Здание расположено в сильно укрепленном районе города. По словам представителя полиции Сикандара Хана, внутри находилось не менее 260 человек.
"Часть здания обрушилась, и предполагается, что под ним находятся несколько человек", - добавил он.
Как сообщалось, ранее в Пакистане произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек. Микроавтобус с гражданскими врезался в опору моста и быстро загорелся.
Напомним, до этого в Пакистане во время экскурсии перевернулось судно, перевозившее группу учеников через озеро Танда. По меньшей мере десять детей утонули.
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