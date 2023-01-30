В Пакистане произошел теракт в мечети: 28 человек погибли, 150 ранены

По словам начальника полиции Пешавара Иджаз Хана, мечеть располагалась на территории комплекса, в состав которого входят штаб провинциальной полиции и отдел по борьбе с терроризмом.

По его словам, нельзя исключать возможность теракта смертником. Он добавил, что что внутри мечети были обнаружены следы взрывчатки.

Никто еще не взял на себя ответственность за взрыв, в результате которого в переполненной мечети рухнула стена.

Здание расположено в сильно укрепленном районе города. По словам представителя полиции Сикандара Хана, внутри находилось не менее 260 человек.

"Часть здания обрушилась, и предполагается, что под ним находятся несколько человек", - добавил он.