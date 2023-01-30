RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Пакистане произошел теракт в мечети: 28 человек погибли, 150 ранены

Фото: в Пакистане произошел теракт в мечети
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 30 января, в северо-западном городе Пакистана Пешавар в результате взрыва в мечети погибли по меньшей мере 28 человек и еще 150 получили ранения. Большинство жертв были полицейскими, которые собрались на полуденную молитву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам начальника полиции Пешавара Иджаз Хана, мечеть располагалась на территории комплекса, в состав которого входят штаб провинциальной полиции и отдел по борьбе с терроризмом.

По его словам, нельзя исключать возможность теракта смертником. Он добавил, что что внутри мечети были обнаружены следы взрывчатки.

Никто еще не взял на себя ответственность за взрыв, в результате которого в переполненной мечети рухнула стена.

Здание расположено в сильно укрепленном районе города. По словам представителя полиции Сикандара Хана, внутри находилось не менее 260 человек.

"Часть здания обрушилась, и предполагается, что под ним находятся несколько человек", - добавил он.

Как сообщалось, ранее в Пакистане произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек. Микроавтобус с гражданскими врезался в опору моста и быстро загорелся.

Напомним, до этого в Пакистане во время экскурсии перевернулось судно, перевозившее группу учеников через озеро Танда. По меньшей мере десять детей утонули.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пакистан