В Пакистані під час аварії автобуса загинули щонайменше 40 людей
В Пакистані сталась трагічна ДТП внаслідок якої загинули щонайменше 40 людей. Мікроавтобус з цивільними врізався в опору моста та швидко загорівся.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з даними правоохоронців, внаслідок аварії загинули щонайменше 40 людей й ще 4 отримали поранення.
За словами офіцера поліції з центру управління провінції Белуджистан Мохаммада Абдулла, мікроавтобус швидко загорівся після зіткнення з опорою мосту внаслідок чого пасажири згоріли живцем. Також він додав, що аварія сталась через те, що водій їхав на великій швидкості.
Зазначається, що пасажирські автобуси й мікроавтобуси зазвичай переповнені й майже не обладнані засобами безпеки. Необдумана поведінка водіїв регулярно призводить до смертельних аварій. Торіку у листопаді автобус впав у глибокий водою кювет внаслідок чого загинули 20 пасажирів, серед яких 11 дітей.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Полтавській області сталась аварія внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом.
Тим часом в Росії військовий "КамАЗ", на якому пересувалися російські окупанти, перекинувся у кювет.
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