В Пакистане в результате взрыва на избирательном участке погибли 25 человек

Как сообщается, еще 40 человек получили ранения

В Пакистане, в результате взрыва на избирательном участке, погибли по меньшей мере 25 человек, еще 40 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает AFP со ссылкой на информацию медиков.

Как сообщается, взрыв прогремел вблизи избирательного участка города Кветта, вблизи с границей с Афганистаном.

По неофициальной информации, за нападением стоит террорист-смертник.

Также отмечается, что среди погибших есть гражданские и полицейские.

Восемь раненых находятся в критическом состоянии.

На данный момент избирательный участок закрыт.

#EXCLUSIVE: Balochistan: 18 People Killed & Several Wounded In An Suicide Bombing Outside A Polling Station In Quetta, Balochistan pic.twitter.com/Czi4ir11i2 — Research And Analysis (@RAW_RESEARCH) July 25, 2018

Как писало ранее РБК-Украина, в городе Далбандин (Пакистан) возле избирательного штаба партии "Белуджистан Авами" взорвали ручную гранату. Сообщалось о 20 пострадавших.

Ранее также сообщалось, что в Пакистане на предвыборном митинге произошел взрыв. В результате происшествия погибли 128 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Кроме того, в Пакистане произошел еще один взрыв на митинге. Как сообщалось, террорист-смертник взорвал себя у проезжавшего через деревню Колачи автомобиля Икрамуллы Хан Гандапура, лидера пакистанской партии Tehreek-e-Insaf в провинции Хайбер-Пахтунхва.