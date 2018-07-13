Взрыв на предвыборном митинге в Пакистане: число погибших увеличилось до 128

Ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство"

В Пакистане в результате сегодняшнего взрыва, устроенного смертником в городе Мастунг, погибли 128 человек. Об этом сообщает телеканал Geo TV cо ссылкой на представителя МВД провинции Белуджистан Умара Бангалзая.

По данным SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Напомним, 13 июля на юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан в результате взрыва на предвыборном митинге погибло 70 человек. Взрывчатку в толпе взорвал смертник. Местные СМИ отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на предстоящих выборах в парламент, представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Его госпитализировали в критическом состоянии.