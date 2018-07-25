В Пакистані в результаті вибуху на виборчій дільниці загинули 25 людей

Новини Надзвичайні події 25.07.2018 - 10:53
Фото: вибух на виборчій дільниці в Пакистані (twitter com rafiyamir)
Фото: вибух на виборчій дільниці в Пакистані (twitter com rafiyamir)

Як повідомляється, ще 40 людей отримали поранення

У Пакистані, в результаті вибуху на виборчій дільниці, загинули щонайменше 25 людей, ще 40 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє AFP з посиланням на інформацію медиків.

Як повідомляється, вибух прогримів поблизу виборчої дільниці міста Кветта, поблизу з кордоном з Афганістаном.

За неофіційною інформацією, за нападом стоїть терорист-смертник.

Також наголошується, що серед загиблих є цивільні і поліцейські.

Вісім поранених знаходяться у критичному стані.

На даний момент виборчу дільницю закритий.

Як писало раніше РБК-Україна, в місті Далбандін (Пакистан) біля виборчого штабу партії "Белуджистан Авамі" підірвали ручну гранату. Повідомлялося про 20 постраждалих.

Раніше також повідомлялося, що у Пакистані на передвиборному мітингу стався вибух. В результаті події загинуло 128 осіб. Відповідальність за вибух взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Крім того, у Пакистані стався ще один вибух на мітингу. Як повідомлялося, терорист-смертник підірвав себе біля проїжджаючого через село Колачі автомобіля Ікрамулли Хан Гандапура, лідера пакистанської партії Tehreek-e-Insaf в провінції Хайбер-Пахтунхва.

В результаті теракту на південному заході Сирії загинули понад 30 осіб
Теги:  загиблі,  Пакистан,  избирательный участок,  Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС