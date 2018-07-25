В Пакистані в результаті вибуху на виборчій дільниці загинули 25 людей

Як повідомляється, ще 40 людей отримали поранення

У Пакистані, в результаті вибуху на виборчій дільниці, загинули щонайменше 25 людей, ще 40 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє AFP з посиланням на інформацію медиків.

Як повідомляється, вибух прогримів поблизу виборчої дільниці міста Кветта, поблизу з кордоном з Афганістаном.

За неофіційною інформацією, за нападом стоїть терорист-смертник.

Також наголошується, що серед загиблих є цивільні і поліцейські.

Вісім поранених знаходяться у критичному стані.

На даний момент виборчу дільницю закритий.

#EXCLUSIVE: Balochistan: 18 People Killed & Several Wounded In An Suicide Bombing Outside A Polling Station In Quetta, Balochistan pic.twitter.com/Czi4ir11i2 — Research And Analysis (@RAW_RESEARCH) July 25, 2018

Як писало раніше РБК-Україна, в місті Далбандін (Пакистан) біля виборчого штабу партії "Белуджистан Авамі" підірвали ручну гранату. Повідомлялося про 20 постраждалих.

Раніше також повідомлялося, що у Пакистані на передвиборному мітингу стався вибух. В результаті події загинуло 128 осіб. Відповідальність за вибух взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Крім того, у Пакистані стався ще один вибух на мітингу. Як повідомлялося, терорист-смертник підірвав себе біля проїжджаючого через село Колачі автомобіля Ікрамулли Хан Гандапура, лідера пакистанської партії Tehreek-e-Insaf в провінції Хайбер-Пахтунхва.