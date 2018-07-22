В Пакистане произошел взрыв на митинге, есть пострадавшие

Новости Происшествия 22.07.2018 - 13:58
Иллюстративное фото (twitter-Behind The News
Иллюстративное фото (twitter-Behind The News

Взрыв совершил террорист-смертник

В результате взрыва бомбы в районе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана сегодня, 22 июля, пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе местный политический деятель. Об этом сообщил офицер местной полиции Мухаммад Карим Хан, передает Geo.tv.

Так, по словам офицера полиции, инцидент произошел в ходе политического митинга.

Сообщается, что террорист-смертник взорвал себя у проезжавшего через деревню Колачи автомобиля Икрамуллы Хан Гандапура, лидера пакистанской партии Tehreek-e-Insaf в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Карим Хан также отметил, что что все пострадавшие были доставлены в больницу.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Напомним, 13 июля в Пакистане в результате взрыва, устроенного смертником в городе Мастунг, погибли 128 человек.

По данным SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Также сообщалось о 12 жертвах теракта в Пакистане, который совершил террорист-смертник.

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