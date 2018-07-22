В Пакистане произошел взрыв на митинге, есть пострадавшие

Взрыв совершил террорист-смертник

В результате взрыва бомбы в районе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана сегодня, 22 июля, пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе местный политический деятель. Об этом сообщил офицер местной полиции Мухаммад Карим Хан, передает Geo.tv.

Так, по словам офицера полиции, инцидент произошел в ходе политического митинга.

Сообщается, что террорист-смертник взорвал себя у проезжавшего через деревню Колачи автомобиля Икрамуллы Хан Гандапура, лидера пакистанской партии Tehreek-e-Insaf в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Карим Хан также отметил, что что все пострадавшие были доставлены в больницу.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Strongly condemn the cowardly terrorist attack against Ikram Khan Gandapur and his convoy today. May Allah grant Ikram and the other injured a speedy recovery. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) July 22, 2018

Напомним, 13 июля в Пакистане в результате взрыва, устроенного смертником в городе Мастунг, погибли 128 человек.

По данным SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Также сообщалось о 12 жертвах теракта в Пакистане, который совершил террорист-смертник.