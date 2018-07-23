В Пакистане возле избирательного участка прогремел взрыв

Новости Происшествия 23.07.2018 - 07:06
Иллюстративное фото (twitter-Behind The News)
Иллюстративное фото (twitter-Behind The News)

В результате терракта возле штаба партии "Белуджистан Авами" пострадало 20 человек

В городе Далбандин (Пакистан) возле избирательного штаба партии "Белуджистан Авами" взорвали ручную гранату. Об этом сообщает Anadolu Agency

Как сообщили в полиции, возле избирательного штаба партии прогремел взрыв ручной гранаты. В результате инцидента пострадало 20 человек. 

Место происшествия оцеплено полицией. 

Ранее сообщалось, что в Пакистане на предвыборном митинге произошел взрыв. В результате происшествия погибли 128 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Также, в Пакистане произошел взрыв на митинге. Террорист-смертник взорвал себя у проезжавшего через деревню Колачи автомобиля Икрамуллы Хан Гандапура, лидера пакистанской партии Tehreek-e-Insaf в провинции Хайбер-Пахтунхва.

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Теги:  Пакистан,  Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС