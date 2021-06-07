В Пакистане фургон сорвался в пропасть, семеро погибших

Семь человек погибли в результате падения пассажирского микроавтобуса в пропасть на северо-западе Пакистана. Еще трое травмированы.

Представитель спасательной службы Пакистана Ахмед Файзи заявил, что фургон упал в реку Сирена в провинции Хайбер-Пахтунхва. По его словам, очевидно, фургон двигался с чрезмерной скоростью и не успел затормозить перед резким поворотом.

Уточняется, что среди погибших - четверо мужчин, две женщины и один мальчик. В результате ДТП травмы получили трое детей, их госпитализировали.