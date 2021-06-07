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У Пакистані фургон зірвався у прірву, семеро загиблих

Автор: Артур Родивилов

Семеро людей загинули в результаті падіння пасажирського мікроавтобуса в прірву на північному заході Пакистану. Ще троє травмовані.

Про це повідомляє AP.

Представник рятувальної служби Пакистану Ахмед Файзі заявив, що фургон впав у річку Сирена в провінції Хайбер-Пахтунхва. За його словами, очевидно, фургон рухався з надмірною швидкістю і не встиг загальмувати перед різким поворотом.

Уточнюється, що серед загиблих - четверо чоловіків, дві жінки і один хлопчик. В результаті ДТП травми отримали троє дітей, їх госпіталізували.

Нагадавши, у Туреччині автобус з туристами потрапив у ДТП. Кілька людей отримали травми, одна людина загинула.

Раніше повідомлялося, що в результаті аварії в Єгипті також загинули туристи.

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