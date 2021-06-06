В Грузии автомобиль с туристами рухнул с обрыва
В Грузии автомобиль рухнул с обрыва. В нем находились туристы из Москвы, их доставили в больницу с травмами.
Об этом сообщает Новости Грузия.
Известно, что авария с тремя российскими туристами произошла поздно вечером на Гомборском перевале. Кроссовер с россиянами следовал по автомобильной дороге, связывающей Тбилиси с городом Телави.
Согласно распространившейся информации, водитель не справился с управлением, и автомобиль свалился с обрыва. Машина упала в овраг, в результате туристы получили травмы.
"С множественными травмами пострадавшие были доставлены в Телавскую реферальную больницу", - говорится в сообщении.
В больнице сообщили, что в результате аварии один пациент получил очень тяжелые травмы, его состояние критическое. Медики предполагают, что его придется транспортировать в профильную клинику Тбилиси.
Также известно, что на месте происшествия были мобилизованы полицейские и спасательные бригады. Полиция Грузии возбудила уголовное дело по факту ДТП.
Напомним, в Турции автобус с туристами попал в ДТП. Несколько человек получили травмы, один человек погиб.
Ранее сообщалось, что в результате аварии в Египте также погибли туристы.