В Пакистане боевики захватили отель

В пакистанской провинции Белуджистан, вооруженные боевики захватили отель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Украина.

Как сообщается, по меньшей мере трое вооруженных боевиков ворвались в здание отеля Pearl Continental в пакистанском портовом городе Гвадар.

На данный момент отель окружен силовиками. Есть информация о стрельбе.

По неподтвержденной информации, многим жителям отеля удалось эвакуироваться. Точного количества жителей, которые находились в отеле в момент нападения, власти не сообщают.

В настоящее время информации о жертвах или пострадавших нет.

Напомним, ранее во Франции в пригороде Бланьяк вооруженный мужчина захватил заложников в табачном магазине. В заложниках у вооруженного преступника оказались пять человек - хозяин магазина и четыре покупателя. Отмечается, что все заложники - женщины.

Позже полиция сообщила об освобождении всех заложников. Злоумышленником оказался 17-летний подросток. Молодой человек назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе.

Добавим, в ночь с 9 на 10 мая в западноафриканской республике Буркина-Фасо французские спецназовцы провели операцию по освобождению заложников, среди которых два гражданина Франции. В результате спецоперации погибли двое военных.