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В Пакистане автобус столкнулся с грузовиком: 30 человек погибли, 74 ранены

Автор: Сергей Пышкин

Около 3:40 ночи по киевскому времени, на территории провинции Пенджаб произошла авария между пассажирским автобусом и грузовиком. В результате ДТП погибли 30 человек, еще 74 получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным сотрудников Службы спасения, авария произошла в городе Дера-Гази-Хан рано утром из-за столкновения пассажирского автобуса с грузовиком-контейнеровозом.

Спасатели сразу доставили пострадавших и погибших в ближайшую больницу.

По словам главы медицинского учреждения Наджибура Рехмана, количество жертв может увеличит, поскольку некоторые из раненых сейчас находятся в критическом состоянии.

Министр информации Пакистана Фавад Чаудри выразил свои соболезнования в отношении жертв в результате сегодняшней аварии.

Стоит отметить, что смертельные аварии на территории Пакистана являются довольно распространенным явлением из-за плохого состояния дорог и игнорирования правил дорожного движения. Например, в прошлом месяце на территории провинции Синд, в результате ДТП погибли 56 человек, а десятки человек получили ранения.

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