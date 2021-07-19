В Пакистані автобус зіткнувся з вантажівкою: 30 осіб загинули, 74 поранені

Близько о 3:40 ночі за київським часом, на території провінції Пенджаб сталася аварія між пасажирським автобусом й вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули 30 осіб, ще 74 - отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з даними співробітників служби порятунку, аварія сталася в місті Дера-Газі-Хан рано вранці через зіткнення пассажирського автобуса з вантажівкою-контейнеровозом.

Ряткувальники одразу доставили постраждалих й загиблих до найближчої лікарні.



За словами голови медичного закладу Наджібура Рехмана, кількість жертв може збільшить, оскільки деякі з поранених наразі перебувають у критичному стані.



Міністр інформації Пакистану Фавад Чаудрі висловив свої співчуття стосовно жертв внаслідок сьогоднішньої аварії.

Варто відзначити, що смертельні аварії на території Пакистану є доволі поширеним явищем через поганий стан доріг та ігнорування правил дорожнього руху. Наприклад, минулого місяці на території провінції Сінд, внаслідок ДТП загинули 56 осіб, а десятки людей отримали поранення.