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В Пакистане при атаке боевиков на КПП погибли семь военных

Автор: Артур Родивилов

Семь сотрудников службы безопасности были убиты в результате нападения террористов на пост пограничного корпуса в пакистанской провинции Белуджистан. Солдаты отбили атаку поздно вечером в субботу, 27 декабря, после чего район был оцеплен.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Для задержания террористов были блокированы отходные пути.

"Сейчас ведется крупномасштабная операция по поиску", - говорится в заявлении военных.

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В нем отмечено, что атака осуществлялась при поддержке антигосударственных сил. Это третье столкновение между силами безопасности и террористами за последнее время в Белуджистане. В двух предыдущих погибли один солдат и десять боевиков.

Напомним, в начале года в Пакистане произошел теракт возле мечети в городе Кветта. Тогда погибли более 15 человек, еще несколько десятков получили ранения.

Кроме того, боевики совершили нападение на здание фондовой биржи в Карачи. В ходе атаки были убиты двое местных жителей и пять силовиков.

Также сообщалось об авиакатастрофе в Карачи - самолет упал на жилой район, погибли 92 человека.

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