У Пакистані при атаці бойовиків на КПП загинули сім військових

Сім співробітників служби безпеки були вбиті унаслідок нападу терористів на пост прикордонного корпусу в пакистанській провінції Белуджистан. Солдати відбили атаку пізно ввечері в суботу, 27 грудня, після чого район був оточений.

Про це повідомляє "Сіньхуа".

Для затримання терористів були блоковані відхідні шляхи.

"Зараз ведеться великомасштабна операція з пошуку", - йдеться в заяві військових.

У ній зазначено, що атака здійснювалася за підтримки антидержавних сил. Це третє зіткнення між силами безпеки та терористами за останній час в Белуджистані. У двох попередніх загинули один солдат і десять бойовиків.

Нагадаємо, на початку року в Пакистані стався теракт біля мечеті в місті Кветта. Тоді загинули 15 осіб, ще кілька десятків отримали поранення.

Крім того, бойовики вчинили напад на будівлю фондової біржі в Карачі. В ході атаки були вбиті двоє місцевих жителів і п'ять силовиків.

Повідомлялося про авіакатастрофу в Карачі - літак впав на житловий район, загинули 92 людини.